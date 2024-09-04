Грузовой состав врезался в цистерны в Хабаровском крае

Состав, груженный углем, врезался в цистерны на железной дороге в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

По предварительным данным, помощник машиниста не закрепил как следует поезд, стоящий на путях. В какой-то момент состав сдвинулся с места самостоятельно и врезался в цистерны.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.

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