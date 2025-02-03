Электричка сбила насмерть 95-летнего петербуржца на станции «Парголово»

Пенсионер погиб под колесами электропоезда в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на станции «Парголово». Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
По предварительным данным полиции, 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к станции подъезжала электричка Выборг — Санкт-Петербург.
Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но столкновения избежать не удалось. В результате пожилой мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
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