Электричка сбила насмерть 95-летнего петербуржца на станции «Парголово»

Пенсионер погиб под колесами электропоезда в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на станции «Парголово». Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным данным полиции, 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к станции подъезжала электричка Выборг — Санкт-Петербург.

Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но столкновения избежать не удалось. В результате пожилой мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.