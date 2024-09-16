«Еле говорит». Второй пострадавшей школьнице в Челябинске проломили череп молотком

Второй пострадавшей во время нападения в челябинской школе одноклассник проломил молотком череп. Об этом 360.ru рассказала бабушка девочки Дина. Сейчас школьницу готовят к операции.

«Девочка в шоковом состоянии. Она готовится к операции. Перелом черепа. Молотком [ударили] по голове <…> Еле говорит, тошнит», — рассказала о состоянии внучки Дина.

Она отметила, что никакого конфликта между одноклассниками не было. Мальчик зашел в класс с «обмундированием» и набросился на детей. Классная учительница пыталась защитить ребят, но тоже пострадала.

Подросток пришел в школу с молотком и ножом утром 16 сентября. Предварительно, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Ранее прокуратура показала фото из класса, где челябинских школьников избили молотком. На месте работают правоохранители, подростка задержали. Стало известно, что мальчик мог участвовать в суицидальной игре или так называемом «смертельном квесте».