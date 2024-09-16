Прокуратура показала фото из класса, где челябинских школьников избили молотком

В Сети появились кадры из класса, где школьник избил одноклассников молотком. Фото обнародовала прокуратура Челябинской области.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора в регионе Евгений Федоров. Он скоординирует действия правоохранителей.

«Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проведенных мероприятий специалисты примут исчерпывающие меры реагирования. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных следствием.

Утром 16 сентября подросток напал с молотком на учеников школы № 68. Одной девочке он проломил череп, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападавшего. По данным Telegram-канала Shot, подросток размышлял о нацизме, мировом порядке, свободе слова и силе оружия.