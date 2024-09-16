Одна из учительниц пострадала при нападении подростка в челябинской школе

Baza: во время нападения в школе № 68 в Челябинске пострадала учительница

Во время нападения подростка в школе № 68 в Челябинске пострадала одна из учительниц, ее госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Информации о ее состоянии нет. Также в больницу увезли трех подростков, среди которых две девочки и один мальчик. Одна из школьниц, по данным канала, находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. Другую девочку определили в отделении нейрохирургии.

По предварительным данным, подросток пришел в учебное заведение с молотком и ножом, спрятав их в рюкзаке. На уроке он накинулся на одноклассников.

На месте работают правоохранители, подростка задержали. Также ждут психологов. Специалистам предстоит выяснить мотивы нападения.