Одна из учительниц пострадала при нападении подростка в челябинской школе

Во время нападения подростка в школе № 68 в Челябинске пострадала одна из учительниц, ее госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Информации о ее состоянии нет. Также в больницу увезли трех подростков, среди которых две девочки и один мальчик. Одна из школьниц, по данным канала, находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. Другую девочку определили в отделении нейрохирургии.
По предварительным данным, подросток пришел в учебное заведение с молотком и ножом, спрятав их в рюкзаке. На уроке он накинулся на одноклассников.
На месте работают правоохранители, подростка задержали. Также ждут психологов. Специалистам предстоит выяснить мотивы нападения.
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