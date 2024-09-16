Напавший на одноклассников в Челябинске мальчик участвовал в суицидальном квесте
Shot узнал об участии в суицидальной игре напавшего на детей школьника на Урале
Школьник, устроивший нападение на одноклассников в коррекционной школе № 68 в Челябинске, участвовал в суицидальной игре или так называемом «смертельном квесте» Об этом сообщил Telegram-канале Shot.
Источник канала рассказал, что подросток выполнял задания, финалом которых должно было стать самоубийство.
«Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали», — уточнил собеседник Shot.
По его данным, задержанный школьник «размышлял о мировом порядке, нацизме, силе оружия и свободе слова».
Утром 16 сентября 13-летний учащийся напал с молотком на одноклассников и педагогов школы в учебном классе. Одной из девочек он проломил череп, сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Полиция задержала подростка, он находится в школе вместе с правоохранителями. По информации детского омбудсмена региона, в общей сложности при атаке пострадали четыре человека.