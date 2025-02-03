Двое детей пострадали в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Два ребенка получили различные травмы в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла на 42-м километре трассы «Магистральная» в деревне Куйвози. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По информации полицейских, мужчина 1979 года рождения за рулем автомобиля Lada Largus потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Kia Optima под управлением женщины 1992 года рождения.
Среди пострадавших — девочки в возрасте восьми и пяти лет. Младшему ребенку назначили амбулаторное лечение, старшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
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