Двое детей пострадали в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти

Два ребенка получили различные травмы в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла на 42-м километре трассы «Магистральная» в деревне Куйвози. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, мужчина 1979 года рождения за рулем автомобиля Lada Largus потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Kia Optima под управлением женщины 1992 года рождения.

Среди пострадавших — девочки в возрасте восьми и пяти лет. Младшему ребенку назначили амбулаторное лечение, старшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.