Две женщины пострадали в результате дорожной аварии на территории Пермского края. Происшествие случилось на участке трассы Пермь — Чусовой. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей государственной инспекции труда региона.

По опубликованной информации, сотрудницы обувного магазина направлялись в другое подразделение для проведения ревизии. Одной из пострадавших диагностировали тяжелые травмы, в том числе переломы ребер и подвздошной кости.

Вторая женщина отделалась легкими повреждениями. Сейчас компетентные органы проверяют наличие нарушений в сфере труда. При необходимости будут приняты административные меры.