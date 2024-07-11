Два пенсионера погибли в аварии на трассе «Россия» в Ленобласти

В Тосненском районе столкнулись фура и Geely, два человека погибли. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГИБДД Ленобласти.

Авария произошла на трассе «Россия». Пр предварительным данным, пенсионер за рулем легковушки выезжал на главную дорогу и не убедился в безопасности маневра.

В результате машина столкнулась с фурой. Пенсионер и его жена погибли на месте.