Два человека стали жертвами пожара во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар охватил двухкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате погибли два человека, еще трое пострадали, сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.
По информации ведомства, происшествие случилось на улице Белы Куна. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.
В ликвидации возгорания принимал участие 21 спасатель и пять единиц техники. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя час. Жертвами стали мужчина и женщина, которые находились в квартире. Остальных пострадавших госпитализировали.
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