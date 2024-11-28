Два человека пострадали в массовой аварии на проспекте Дружбы Народов в Уфе

Сразу четыре автомобиля стали участниками дорожной аварии на проспекте Дружбы Народов в Уфе. Не обошлось без пострадавших, сообщил Mkset.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, водитель машины Volkswagen Touareg врезался в Hyundai, который стоял на светофоре. После удара вторую иномарку отбросило на Renault Sandero, а тот столкнулся с Subaru Forester.
Травмы получили два человека. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
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