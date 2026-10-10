Два человека пострадали при жесткой посадке самолета Cessna в Забайкалье

Фото: канал в «Максе» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана» совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю .

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила утром 10 октября. В сообщении говорилось, что в районе взлетно-посадочной полосы города Сретенска упал легкомоторный самолет. По предварительной информации, воздушное судно совершило аварийную посадку из-за отказа двигателя.

«На борту находились два человека — летчик и авиатехник. По предварительным данным, они получили травмы, степень тяжести устанавливается», — уточнили в ведомстве.

На месте работают представители МЧС, полиция и скорая помощь. Задействовали 20 человек и семь единиц техники. МЧС направило 10 сотрудников. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

Ранее в Калифорнии полиция задержала пассажира, угнавшего буксир и врезавшегося в автомобиль в аэропорту имени Джона Уэйна.