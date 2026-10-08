Два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

В Калифорнии потерпел крушение небольшой самолет Van’s RV-7A. Два человека погибли. Об этом сообщила газета New York Post .

По данным обозревателей, авария произошла в среду рядом с аэропортом Петалума и гольф-клубом Rooster Run. Власти проведут расследование и выяснят все обстоятельства произошедшего. Официальную версию причин крушения власти пока не озвучили.

Ранее на севере Мичигана потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США. Пилот катапультировался, его госпитализировали. По данным СМИ, его состояние врачи оценили как стабильное.