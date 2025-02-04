Два автобуса и такси стали участниками ДТП в центре Перми

Водитель такси спровоцировал массовую аварию, выехав на дорогу под запрещающий сигнал светофора. ДТП случилось на перекрестке Комсомольского проспекта и Екатерининской улицы в Перми, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Пермгорэлектротранса.

По предварительной информации, машина такси врезалась в автобус маршрута № 71, следовавшего без пассажиров. От сильного удара легковой автомобиль отбросило на новый автобус-гармошку маршрута № 50.

В результате пострадал предполагаемый виновник массового столкновения. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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