Два автобуса и такси стали участниками ДТП в центре Перми

Водитель такси спровоцировал массовую аварию, выехав на дорогу под запрещающий сигнал светофора. ДТП случилось на перекрестке Комсомольского проспекта и Екатерининской улицы в Перми, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Пермгорэлектротранса.