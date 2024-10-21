ДТП с участием LADA и КамАЗа произошло на трассе Сургут — Салехард

Авария, в которой столкнулись LADA и КамАЗ, произошла накануне на 494-м километре автодороги Сургут — Салехард. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД МВД России по ЯНАО.

Сообщается, что водитель LADA потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Мужчину из отечественного авто доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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