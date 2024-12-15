Приятное дополнение к выходным. В Химках устроили праздник «Парки-баранки»

В парке Дубки в Химках прошло мероприятие «Парки-баранки»

В парке Дубки в Химках прошло мероприятие «Парки-баранки». Детям и взрослым раздавали угощения, для гостей проводили мастер-классы и активности на свежем воздухе. Анимационные программы по выходным проводят в парках по проекту «Зима в Подмосковье».

«По выходным что-то происходит здесь. Мы просто решили погулять сегодня, прийти сюда. Детям очень нравится», — поделился местный житель Сергей.

Баранки развесили на ветках деревьях, а аниматоры увлекли детей в танцы. В согревающей разминке приняли участие даже взрослые.

«Дети должны общаться, должны веселиться, они должны чувствовать праздник. Если не будут таких мероприятий, праздник не будут чувствовать», — рассказала жительница Химок Наталья.