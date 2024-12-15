Приятное дополнение к выходным. В Химках устроили праздник «Парки-баранки»
В парке Дубки в Химках прошло мероприятие «Парки-баранки»
В парке Дубки в Химках прошло мероприятие «Парки-баранки». Детям и взрослым раздавали угощения, для гостей проводили мастер-классы и активности на свежем воздухе. Анимационные программы по выходным проводят в парках по проекту «Зима в Подмосковье».
«По выходным что-то происходит здесь. Мы просто решили погулять сегодня, прийти сюда. Детям очень нравится», — поделился местный житель Сергей.
Баранки развесили на ветках деревьях, а аниматоры увлекли детей в танцы. В согревающей разминке приняли участие даже взрослые.
«Дети должны общаться, должны веселиться, они должны чувствовать праздник. Если не будут таких мероприятий, праздник не будут чувствовать», — рассказала жительница Химок Наталья.
На мастер-классе маленькие гости рисовали самовар — фломастерами и карандашами. Мероприятие прошло в музейном комплексе «Артишок».
«Детки самостоятельно раскрашивают, вырезают, клеят и создают свой дизайн самовара. Потому что любое мероприятие создает ощущение приближающего праздника», — пояснил организатор мероприятий в парках Савелий Серентьев.
Родители планировали просто прогуляться с детьми в парке, а в итоге попали на «Парки-баранки». Неожиданный праздник — приятное дополнение к выходным.