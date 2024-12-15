Рядом с населенным пунктом Анновка в ДНР российские военные загнали в «карман» около 200 солдат Украины. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале.
Он пояснил, что в Анновке «увидели запертыми» отряд ВСУ численностью около 200 человек.
«Ничем хорошим там для них ситуация не завершится», — добавил глава ДНР.
Более крупная группировка украинских сил также попала в окружение рядом с Кураховым. Председатель Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил численность этой группировки в 700 человек.
По словам Рогова, в числе попавших в окружение военных есть отряд специального назначения. Украинские солдаты пытаются выйти из ловушки разрозненными группами.
В США рассмотрят плана Орбана о прекращении конфликта на Украине
Российские пловцы с историческим результатом выиграли эстафету на чемпионате мира
Около 200 украинских военных загнали в «карман» у Анновки
Врачи рассказали о состоянии членов экипажа потерпевшего крушение танкера
В Госдуме объяснили, почему Зеленский отказался разговаривать с Орбаном
Приятное дополнение к выходным. В Химках устроили праздник «Парки-баранки»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте