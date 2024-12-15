В США рассмотрят плана Орбана о прекращении конфликта на Украине

Команда будущего президента США Дональда Трампа собирается рассмотреть инициативу главы Венгрии Виктора Орбана по прекращению конфликта на Украине. Об этом рассказал назначенный советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS .

Комментируя предложение Орбана о прекращении огня на Украине и обмене военнопленными с Россией в период рождественских праздников, Уолц сказал, что нужно обязательно прекратить боевые действия. Для этого до инаугурации Трампа 20 января 2025 года его команда «координирует» свои действия с администрацией Джо Байдена.

«Если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы обязательно изучим, какие для этого предлагаются пути», — сказал Уолтц.

Он добавил, что Трамп ясно дал понять, что хочет остановить конфликт на Украине.

В ходе беседы советника спросили, не передавал ли Трамп через венгерского лидера какое-либо сообщение для президента России, но Уолц уклонился от ответа, сказав, что не может вдаваться в детали.

Ранее Виктор Орбан провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. Кроме самого Трампа, на встрече также присутствовали Майк Уолц и миллиардер Илон Маск.