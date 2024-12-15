Российские пловцы с историческим результатом выиграли эстафету на чемпионате мира

Сборная России взяла золото в мужской эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Спортсмены стали лучшими в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Российская команда, в составе которой выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев, преодолела дистанцию за три минуты 18,68 секунды. Их результат стал лучшим в истории соревнований.

Американская сборная пришла к финишу второй, показав время три минуты 19,03 секунды. Бронзу взяли итальянские спортсмены с результатом три минуты 19,91 секунды.

Соревнования проходят в Будапеште с 10 по 15 декабря, в турнире участвуют 27 россиян. Всего сборная России завоевала шесть золотых и четыре серебряных медали. В неофициальном медальном зачете россияне заняли второе место.