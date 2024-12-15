Врачи рассказали о состоянии членов экипажа потерпевшего крушение танкера

Двое моряков, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, находятся в тяжелом состоянии. Еще девять — в состоянии средней степени тяжести. Об этом в официальном Telegram-канале мэрии Анапы сообщила заместитель главврача городской больницы города Элина Григорьева.

По ее словам, пострадавших после госпитализации осмотрели врачи. Видимых травм у моряков не обнаружили. Все они передвигаются самостоятельно и находятся под постоянным наблюдением врачей.

«Тяжесть двух человек обусловлена длительным пребыванием в воде», — объяснила врач.

Также Григорьева отметила, что в больнице есть все необходимые препараты и медицинские изделия в достаточном количестве.

Ранее матрос танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал, что экипаж танкера эвакуировал вертолет. Спасательное судно к танкеру подойти не смогло из-за того, что последний сел на мель.