В Госдуме объяснили, почему Зеленский отказался разговаривать с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от разговора с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за позиции венгра по конфликту между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам зампреда, Орбан — один из немногих европейских политиков, который занимает свою, отличную от других стран позицию по этому конфликту, и при этом проводит встречи как с президентом США Дональдом Трампом, так и с лидерами Китая и России — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

С другой стороны Зеленского, по мнению Чепы, нельзя считать отдельной политической фигурой на мировой политической арене.

«Зеленский был и остается зависимой марионеткой. <…> Все, что Зеленский сегодня высказывает, нельзя считать откровенными и серьезными предложениями», — объяснил депутат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что венгерский лидер запросил телефонный разговор с Зеленским. В ответ на этот запрос Венгрия получила «некультурный отказ».