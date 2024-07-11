Драка с молодым рабочим в Ленобласти закончилась смертью мужчины

В Ленобласти мужчина подрался с молодым рабочим, конфликт закончился смертью одного из его участников. Об этом сообщил «Петроград».

В Тихвинском районе 51-летний мужчина поругался с 22-летним рабочим. Молодой человек ударил оппонента в живот ногой. От полученных травм мужчина скончался, Нападавшего задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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