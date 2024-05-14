Директора реабилитационного центра в Нижегородской области приговорили к 3 годам колонии условно за мошенничество | 360°

Происшествия

14 мая 2024, 16:55

Директора реабилитационного центра в Нижегородской области приговорили к 3 годам колонии условно за мошенничество

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Суд в Нижегородской области приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя социально-реабилитационного центра «Родник» за мошенничество. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, директор учреждения для несовершеннолетних фиктивно трудоустраивал граждан и предоставлял ложные документы в министерство финансов региона.

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В итоге подсудимый причинил имущественный ущерб бюджету Нижегородской области в крупном размере.

Мошенничество

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