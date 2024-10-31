Девушку, упавшую в реку Большая Невка, спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотруднику подразделения катеров ОМОН «Балтика» удалось вовремя подоспеть на помощь девушке, которая упала в реку Большая Невка. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу.

Девушка поскользнулась и упала в воду. Она не смогла самостоятельно выбраться на берег, поскольку находилась в шоковом состоянии.

Дежурный сообщил экипажу о происшествии, вызвав подкрепление на помощь. Сотрудники ОМОН спасли девушку и отвезли ее на базу катеров, где оказали первую помощь. Позже пострадавшая была передана медикам.