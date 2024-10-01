Девочка 2020 года рождения и еще два человека пострадали в ДТП недалеко от Петербурга

ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок и еще два человека, произошло накануне на 68-м километре автодороги Петербург — Псков недалеко от Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Мужчина за рулем мопеда Spider 2 при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Mercedes-Benz. После столкновения отсоединившееся от мопеда колесо повредило машину Honda Pilot.

В аварии пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка мопеда, а также девочка 2020 года рождения. Всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии.