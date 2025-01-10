Четыре человека пострадали при съезде иномарки в кювет под Пензой

Ребенок и трое взрослых получили различные травмы в результате ДТП в Неверкинском районе Пензенской области. Авария случилась на шестом километре дороги Неверкино — Демино — Верхозим, пишет сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.

Полицейские сообщили, что 35-летний мужчина за рулем иномарки Kia не справился с управлением и съехал кювет. Пострадали четыре человека.

Водителю и одному пассажиру назначили амбулаторное лечение, ребенка и еще одного пострадавшего госпитализировали. Сейчас стражи порядка выясняют все детали произошедшего.