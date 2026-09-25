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    Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Курганской области

    На дороге Катайск — Верхняя Теча столкнулись два автомобиля. Оба водителя и два пассажира погибли, еще один человек пострадал, сообщает Ura.ru.

    По данным Госавтоинспекции Курганской области, авария произошла на 12-м километре автодороги Катайск — Верхняя Теча. Водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2108.

    Оба водителя и два пассажира ВАЗ-2114 погибли на месте. Пассажира ВАЗ-2108 доставили в больницу с травмами. После удара автомобили оказались на обочинах.

    Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства аварии. У водителя, выехавшего на встречную полосу, взяли биологические материалы для исследования на состояние опьянения.

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