Продавца пирожков на Казанском вокзале оштрафовали за гнилую еду

Суд оштрафовал владельца пекарни на Казанском вокзале на 30 тысяч рублей

Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей владельцу пекарни на Казанском вокзале в Москве после проверки транспортной прокуратуры. В заведении нашли продукты с истекшим сроком годности и признаками порчи, сообщило РИА «Новости» .

Проверку провели сотрудники транспортной прокуратуры совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии. Среди выявленных нарушений — продажа безалкогольных напитков Sprite, Fanta и Ascania после окончания срока хранения.

Кроме того, проверяющие обнаружили испорченные продукты. На яблоках была гниль, а ягодный джем и томатная паста имели признаки порчи и неприятный запах.

Отдельно специалисты отобрали для лабораторного исследования ватрушку с мясом. Анализ показал превышение допустимого уровня КМАФАнМ — количества мезофильных аэробных микроорганизмов. Такой показатель используют при оценке санитарного состояния пищевой продукции.

Ранее врач Наталья Круглова посоветовала обращать внимание на запах готовых блюд в магазине.