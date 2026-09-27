Более 50 человек погибли в Индии из-за непрерывных ливней

В индийском штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 56 человек погибли и 46 получили ранения после непрерывных дождей. Об этом сообщило издание India Today .

Накрывший регион ливень повредил дома и посевы, а также привел к внезапным наводнениям.

«По данным правительства штата, в результате 60 часов непрерывных ливней в Уттар-Прадеше погибли по меньшей мере 56 человек, еще 46 получили ранения, 107 животных были убиты, а 1021 дом поврежден», — уточнили журналисты.

В округе Ситапуре погибли семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахраиче и Балрампуре — по пять человек в каждом, а в Айодхье и Горакхпуре — по четыре.

Метеорологи ранее предупреждала о ливнях на выходных и риске внезапных наводнений. Проливные дожди уже привели к подтоплениям и перебоям в движении транспорта в ряде районов. Фермеры в сельской местности также сообщали о повреждении посевов.

Ранее в Нью-Йорке во время мощного шторма мужчину задавило рухнувшим деревом.