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    Более 50 человек погибли в Индии из-за непрерывных ливней

    fariha farooqui/XinHua
    Фото: fariha farooqui/XinHua/www.globallookpress.com

    В индийском штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 56 человек погибли и 46 получили ранения после непрерывных дождей. Об этом сообщило издание India Today.

    Накрывший регион ливень повредил дома и посевы, а также привел к внезапным наводнениям.

    «По данным правительства штата, в результате 60 часов непрерывных ливней в Уттар-Прадеше погибли по меньшей мере 56 человек, еще 46 получили ранения, 107 животных были убиты, а 1021 дом поврежден», — уточнили журналисты.

    В округе Ситапуре погибли семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахраиче и Балрампуре — по пять человек в каждом, а в Айодхье и Горакхпуре — по четыре.

    Метеорологи ранее предупреждала о ливнях на выходных и риске внезапных наводнений. Проливные дожди уже привели к подтоплениям и перебоям в движении транспорта в ряде районов. Фермеры в сельской местности также сообщали о повреждении посевов.

    Ранее в Нью-Йорке во время мощного шторма мужчину задавило рухнувшим деревом.

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