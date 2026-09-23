Снегопады и угроза лавин остановили экспедиции в горы Непала

Большинство экспедиционных команд приняли решение завершить восхождения на гору Манаслу в Непале из-за сильных снегопадов и высокой лавинной опасности, сообщил 360.ru гид международной экспедиции Дмитрий Ермаков.

По его словам, 19 сентября в районе вершины выпало более 30 сантиметров осадков. После короткого погодного окна, которое продлилось с 20 по 24 сентября, альпинистов начали спускать с высоты из-за прогноза еще более сильных осадков.

«Поскольку 24 и 25 сентября у нас планируются огромные осадки, впервые за 30 лет идет огромный шторм. По прогнозу, на вершине Манаслу выпадет более двух метров осадков. Поэтому основные команды приняли решение прекратить экспедиции, спустить участников. Никакой паники, никаких недоразумений, ничего такого нет», — сказал Ермаков.

Он отметил, что практически все местные операторы прекратили работу на горе. На Манаслу остаются лишь несколько участников, которые пытаются продолжить восхождение. Часть альпинистов добралась до Катманду, остальные находятся в пути.

По словам гида, дальнейшее движение к вершине стало слишком опасным из-за ожидаемого количества снега и вероятности схода лавин.

«Мы посмотрели на количество осадков, мы поняли, что слишком опасно идти на вершину, поскольку есть большая вероятность лавин», — добавил Ермаков.

Он также выразил мнение, что в этом году восхождение на Манаслу, вероятно, больше никто не совершит. После прогнозируемых осадков, по его оценке, условия на горе могут стать непригодными для продолжения экспедиционных работ.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что с Манаслу начали спуск 30 россиян, включая организованную группу из 17 человек. Продолжить путь вверх не смогли даже опытные шерпы.

В среду спасатели обнаружили на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии тела двух погибших альпинистов.