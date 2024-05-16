Более 20 человек эвакуировали из полыхающего дома в Красногвардейском районе Петербурга | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:31 Более 20 человек эвакуировали из полыхающего дома в Красногвардейском районе Петербурга

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Пожар охватил жилой кирпичный дом в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на 20 квадратных метрах общего коридора. В ликвидации огня были задействованы 20 спасателей и четыре единицы техники. Возгорание тушили полтора часа.

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Их полыхающего здания эвакуировали 23 человека. Информация о пострадавших не поступала.