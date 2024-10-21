Автобус насмерть сбил женщину в Кемерове

В Заводском районе Кемерова автобус насмерть сбил женщину. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В случае, если вина водителя будет доказана, ему может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Водитель автобуса был допрошен и сейчас считается подозреваемым в деле, активно сотрудничая со следствием. Он находится под подпиской о невыезде и обязательстве соблюдении условий поведения.