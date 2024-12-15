Виновные в гибели российских журналистов украинские националисты неизбежно понесут заслуженное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба дипломатического ведомства.

В воскресенье, 15 декабря, в России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Мы убеждены, что виновные в их гибели понесут заслуженное наказание», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что целенаправленная охота украинских головорезов за российскими военкорами и журналистами стала следствием поощрения таких террористических методов со стороны Запада и структур, чья основная обязанность — защита работников СМИ без каких-либо различий.

Ранее в МИД осудили ЮНЕСКО за отсутствие реакции на убийство российских журналистов украинскими боевиками.