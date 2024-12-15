Минобороны: ВС России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино

Российские войска освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай», — отметили в оборонном ведомстве.

Российские войска нанесли поражение противнику возле населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово и отразили две контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубицы М777, Д-30 и орудие L119 из Великобритании.

Пушкино освободили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы отразили 10 контратак ВСУ. Противник лишился более 280 военнослужащих, двух танков и трех пикапов.

Ранее ВС России освободили мирных жителей при взятии Петровки в ДНР. Штурмовые группы при поддержке бронемашин стремительно вошли в близлежащие к Петровке лесополосы и ликвидировали подразделения националистов в укреплениях.