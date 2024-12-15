Школьникам в Серебряных Прудах рассказали о поступлении в вузы Подмосковья

Более 200 школьников в Серебряных Прудах приняли участие в акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Представители вузов и колледжей в Подмосковье, Туле и Рязани рассказали об условиях поступления.

В акции принял участие ученик 11 класса школы имени Чуйкова Арсений Базаев, которому скоро предстоит определиться с выбором профессии. Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» работает в Подмосковье уже четыре года и помогает выпускникам найти направление, которое нравится.

«Мне нравится техническая направленность. Повлияло, что мой папа — инженер-строитель. Мне тоже близко это», — поделился ученик 11 класса Арсений Базаев.

Участниками акции стали более 200 учеников 9 и 11 классов. Представители вузов и сузов в Подмосковье, Туле и Рязани рассказали о факультетах и об условиях приема, а руководители предприятий округа предложили ребятам дальнейшее трудоустройство.

«Представители расскажут нашей молодежи, какие существуют профессии, как можно сделать выбор той или иной профессии, какие необходимо будет сдать экзамены, чтобы поступить. Самое главное для нашей молодежи — определиться в жизни, выбрать именно ту любимую профессию, которой можно посвятить всю свою жизнь», — добавил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Благодаря акции в прошлом году более 10 выпускников поступили в Коломенский и Рязанский педагогические институты и университет просвещения.