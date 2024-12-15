Обиженная тюменка похитила у приятеля почти полмиллиона рублей

МВД: в Тюменской области женщина обиделась на приятеля и ограбила его

В селе Аромашево Тюменской области женщина украла из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей. Как выяснилось позже, она обворовала приятеля, который не дождался ее и уехал с другим знакомым в магазин, оставив деньги в машине.

«Компания распивала спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший вместе со знакомым и подозреваемой решили поехать в магазин за добавкой», — сообщили УМВД Тюменской области.

Не дождавшись женщину, мужчины уехали. Подозреваемая проникла в салон незапертого автомобиля и украла из бардачка 450 тысяч рублей.

Подозреваемую поймали, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что московская уборщица несколько месяцев подряд воровала из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения. Сотрудники правоохранительных возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали, она признала свою вину. Суд назначил женщине штраф.