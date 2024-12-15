Сегодня 12:14 Ликсутов: производство машин и оборудования в столице выросло более чем на 15% 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Машины

Промышленность

Максим Ликсутов

С января по октябрь 2024 года московские машиностроители продемонстрировали значительный рост производства станков, лифтов, конвейеров, холодильного оборудования, бетоносмесителей и других видов техники. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Меры городской поддержки промышленности, созданные под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, играют ключевую роль в устойчивом развитии отрасли столичного машиностроения. Увеличение объема производства более чем на 15% свидетельствует о высоком уровне активности столичных предприятий, а также об их способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка», — отметил он. Предприятия отправили заказчикам продукции на сумму почти 195,5 миллиарда рублей, что на 22,4% больше, чем за первые десять месяцев 2023 года. Это свидетельствует о высоком интересе к товарам, произведенным в Москве.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

В частности, производство холодильного оборудования возросло более чем на 66%, а вентиляторов общего назначения — более чем на 37%. Кроме того, значительно увеличилось изготовление установок для фильтрации и очистки газов — почти на четверть. Производство конвейеров также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 5%. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в настоящее время в столице функционирует более 260 предприятий, специализирующихся на производстве широкого спектра высокотехнологичной продукции для различных отраслей промышленности. Компании выпускают как крупные и громоздкие станки, так и компактные роботизированные комплексы. «Производственные площадки оснащены современными технологиями, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и конкурентоспособности на рынке», — сказал Гарбузов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

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