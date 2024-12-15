Ликсутов: производство машин и оборудования в столице выросло более чем на 15%
С января по октябрь 2024 года московские машиностроители продемонстрировали значительный рост производства станков, лифтов, конвейеров, холодильного оборудования, бетоносмесителей и других видов техники. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Меры городской поддержки промышленности, созданные под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, играют ключевую роль в устойчивом развитии отрасли столичного машиностроения. Увеличение объема производства более чем на 15% свидетельствует о высоком уровне активности столичных предприятий, а также об их способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка», — отметил он.
Предприятия отправили заказчикам продукции на сумму почти 195,5 миллиарда рублей, что на 22,4% больше, чем за первые десять месяцев 2023 года. Это свидетельствует о высоком интересе к товарам, произведенным в Москве.
В частности, производство холодильного оборудования возросло более чем на 66%, а вентиляторов общего назначения — более чем на 37%. Кроме того, значительно увеличилось изготовление установок для фильтрации и очистки газов — почти на четверть. Производство конвейеров также продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 5%.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в настоящее время в столице функционирует более 260 предприятий, специализирующихся на производстве широкого спектра высокотехнологичной продукции для различных отраслей промышленности. Компании выпускают как крупные и громоздкие станки, так и компактные роботизированные комплексы.
«Производственные площадки оснащены современными технологиями, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и конкурентоспособности на рынке», — сказал Гарбузов.
Поддержка города предоставляет более 20 инструментов, которые помогают компаниям создавать новые и улучшать существующие промышленные территории, привлекать дополнительные инвестиции и существенно снижать налоговое бремя.