Детский сад и школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году

Глава городского округа Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым проверили капитальный ремонт детского сада и школы. Работы проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

В детском саду № 11 завершается демонтаж. Специалисты обновят фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Также проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, столовую и благоустроят прилегающую территорию. В образовательном учреждении появится новая мебель. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее. Учебное учреждение построили 70 лет назад. Подрядчик приведет в порядок здание площадью 1400 квадратных метров.

«Межэтажные перекрытия будут меняться на железобетонные при помощи опалубки. Усилится стропильная система кровли. Сейчас ждем проектное решение по усилению стен и фундамента. Как будет проектное решение — сразу приступаем к работам», — уточнили во время рабочего визита главы.

Порядка пяти образовательных учреждений приведут в порядок в Орехово-Зуеве в 2025 году. Капитальный ремонт проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».