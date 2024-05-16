Авария с участием четырех машин произошла в Краснодарском крае. Пострадали 5 человек | 360°

16 мая 2024, 13:26
Авария с участием четырех машин произошла в Краснодарском крае. Пострадали 5 человек
Массовая авария, в которой столкнулись четыре машины, произошла накануне в поселке Лоо Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на Telegram-канал Службы спасения Сочи.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что учебный автомобиль въехал в транспортное средство, которое двигалось по встречной полосе. Машины заблокировали движение для других водителей.
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В результате ДТП пострадали пять человек. Всех их доставили в ближайшую больницу.
ДТП
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