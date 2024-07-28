Скандальное видео с открытия Олимпиады пропало с официального канала МОК

Фото: Unsplash

Видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже стал недоступен на YouTube-канале МОК и официальном сайте ОИ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам пользователей, при открытии видео на сайте появляется черный экран с надписью на разных языках о том, что ролик недоступен.

Позже директор по связям с общественностью Олимпиады Анн Дескам заявила, что исчезновение ролика связано с геоблокировкой.

Открытие Игр в Париже состоялось 26 июля и вызвало возмущение многих, в том числе и самих спортсменов. Организаторов критиковали за участие трансвеститов * в шоу, а также за пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Илон Маск написал в соцсети Х, чтобы это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

На церемонии открытия не обошлось и без казусов: олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде.

*Международное движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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