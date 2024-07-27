«Блевать охота». Призер Олимпиады Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже

Призер Олимпиады Комова назвала ужасом открытие Игр в Париже

Wang Dongzhen/XinHua
Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Свое мнение она выразила Instagram*.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна! Россия — я люблю тебя!» — написала она.

Комова прикрепила фотографии с церемонии открытия Игр в Париже и в Сочи, чтобы подписчики сравнили разницу.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе назвала бессмысленным просмотр открытия Олимпийских игр во Франции. По ее словам, организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость».

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