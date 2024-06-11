Зоопсихолог Сиротина посоветовала начать приучать питомца к переноске за месяц до поезки

Если люди берут в путешествие питомца, то нужно заранее начать готовить его к поездке. Об этом сайту KP.RU рассказала ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Она объяснила, что, во-первых, питомец не должен бояться переноски. Если раньше опыта не было, то стоит начать приучение примерно за месяц, в крайнем случае — за пару недель.

«Кладете туда плед с его запахом, вкусняшки, игрушки, для кошек переноску можно опрыскать спреем для привлечения», — отметила эксперт.

Она добавила, что успокоительные капли можно давать только после согласования со специалистом. Их прием начинают обычно за три дня до поездки.