Жителю Пензенской области вынесут приговор за присвоение чужой банковской карты | 360°

14 мая 2024, 10:45
Жителю Пензенской области вынесут приговор за присвоение чужой банковской карты
Бессоновский районный суд Пензенской области вынесет приговор 49-летнему жителю села Чемодановка, который обвиняется в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Случай произошел в феврале этого года. Обвиняемый нашел около остановки общественного транспорта на улице Генералова банковскую карту. Возле дома он зашел в продуктовый магазин и купил товаров на сумму 1833 рубля. Свою покупку он оплатил найденной картой.
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Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Пенза
Кражи
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