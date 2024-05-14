Жителю Пензенской области вынесут приговор за присвоение чужой банковской карты | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:45 Жителю Пензенской области вынесут приговор за присвоение чужой банковской карты

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Бессоновский районный суд Пензенской области вынесет приговор 49-летнему жителю села Чемодановка, который обвиняется в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Случай произошел в феврале этого года. Обвиняемый нашел около остановки общественного транспорта на улице Генералова банковскую карту. Возле дома он зашел в продуктовый магазин и купил товаров на сумму 1833 рубля. Свою покупку он оплатил найденной картой.

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Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.