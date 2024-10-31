Жителям Краснодарского края пообещали заморозки до -7 градусов

На Краснодарский край со стороны Скандинавии надвигается циклон, который вызовет в регионе осадки и заморозки до — 7 градусов. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на ЦГМС региона.
Сначала 2 ноября на Краснодарский край обрушатся проливные дожди, также ожидается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. На следующий день в регион придет похолодание, температура воздуха опустится в темное время суток до -7 градусов.
Такде синоптики отметили, что на смену дождям придет сильный снег.
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