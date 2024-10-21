Жителей Свердловской области предупредили о дождливой неделе

Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается относительно теплой, но дождливой. Об этом говорится в прогнозе, который представил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», написал Ura.ru.
На этой неделе в регионе температура воздуха будет на 2-5 градусов выше климатической нормы. Со вторника, 22 октября, область накроют осадки. В субботу и воскресенье возможен мокрый снег.
В понедельник в Екатеринбурге воздух прогреется до +7 градусов в дневное время, и до +4 градусов — в ночное.
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