Хороший человек и опытный моряк. Стала известна личность погибшего в Керченском проливе

При крушении танкеров в Керченском проливе погиб Данил Саблин, член экипажа «Волгонефти 212». Источник рассказал 360.ru, что мужчина был опытным моряком, который знал свое дело.

«Как человек был очень хороший. Для меня это друг, который никогда не предаст. И где бы мы ни находились, мы все равно были на связи. Все в шоке, потому что Данил был неотъемлемой частью экипажа», — поделился источник.

Собеседник издания отметил, что у Саблина был достаточный опыт работы на подобном судне. Он был мотористом, нес вахты в машинном отделении в качестве помощника механика. Саблин строго выполнял действия согласно его должности, подчеркнул источник.

Два танкера столкнулись в воскресенье в Керченском проливе. Судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. Для спасательной операции задействовали два буксира и два вертолета. О гибели матроса стало известно почти сразу, когда с танкера эвакуировали пострадавших.