Пресса назвала «нечитаемый» роман русской классики духовным наставником Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин во многом вдохновляется романом «Что делать? (Из рассказов о новых людях)» русского философа Николая Чернышевского. К такому выводу пришли колумнисты газеты The New York Times ( NYT ).

Издание обратило внимание на выступление Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Китайский лидер заявил, что мир вступил в новую важнейшую эпоху, «отличающуюся нестабильностью и трансформацией», а затем произнес несколько фраз, отсылающих к книге Чернышевского.

NYT считает, что роман Чернышевского может дать представление о складе ума и характера Си Цзиньпина. Авторы публикации предполагают, что китайского лидера заинтересовал главный герой книги — отпрыск княжеской семьи Рахметов, отказавшийся от богатства в пользу суровой аскеты.

«Он „совершенно непроницаем для личных эмоций, не имеет личного сердца“ и сосредоточен исключительно на том, чтобы делать все возможное для достижения своих целей», — сказано в публикации NYT.

Си Цзиньпин прочел книгу Чернышевского в подростковом возрасте. Его шокировали аскетические нравы Рахметова, будущий лидер КНР счел их идеальными для закалки воли.

Позднее Си Цзиньпин рассказывал, что подражал примеру Рахметова, снимая матрас с кровати, принимая холодный душ и занимаясь спортом на улице в непогоду.

На саммите БРИКС китайский лидер призвал именно к этому духу жертвенности и стойкости.

«Непоколебимая решимость и пламенная борьба Рахметова воплощают в себе именно ту духовную силу, которая нам нужна сегодня. Чем сильнее бури нашего времени, тем больше мы должны твердо стоять на передовой с несгибаемой решимостью и новаторским мужеством», — приводит выдержку из выступления Си Цзиньпина издание.

Ранее глава КНР предрек исход всех технологических войн в мире. Он полагает, что победителей в них не будет.