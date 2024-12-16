ВСУ атаковали гостиницу в Горловке кассетным боеприпасом НАТО

СЦКК: ВСУ использовали кассетный боеприпас НАТО для удара по Горловке

Удар по гостинце с мирными жителями Горловки украинские войска нанесли кассетным боеприпасом, принятым на вооружение в НАТО. Такую информацию РИА «Новости» предоставила пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Специалисты центра по характерным фрагментам и осколкам определили, что для обстрела гостиницы украинские войска использовали артиллерию Североатлантического альянса калибра 155 миллиметров. Боевая часть снаряда — кассетная.

Удар пришелся по жилому сектору Горловки. Взрыв снаряда повредил здание гостиницы, повреждения получили и несколько расположенных неподалеку многоквартирных домов. Один автомобиль полностью сгорел.

«Три раза такое прилетело… я думала, эта девятиэтажка обвалится», — рассказал агентству очевидец обстрела.

Ранее дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Горловке. Пострадали два мирных жителя.