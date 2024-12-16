Российская хоккейная сборная в любой момент готова вернуться к международным соревнованиям. Однако объективную перспективу по данному вопросу нужно оценивать уже после инаугурации Дональда Трампа, заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг в беседе с «Матч ТВ» .

Тренер объяснил, что российский хоккей полностью готов к соревнованиям на мировом уровне. Однако ключевые решения, по его мнению, зависят не только от Международной федерации хоккея (IIHF), но и от глобальной политической обстановки.

Ротенберг подчеркнул, что вопрос возвращения сборной России на международную арену стоит обсуждать после окончания президентского срока Джо Байдена.

«Вот уйдет Байден, это будет 20 января, тогда вернемся к этому вопросу», — отметил тренер СКА.

При этом Ротенберг не стал отвечать на вопрос журналиста, сможет ли Трамп помочь россиянам вернуться в международный спорт. Тренер СКА отметил, что не может комментировать за другого человека.

Международная федерация хоккея (IIHF) в феврале 2024 года продлила отстранение России от соревнований на сезон 2024/2025. В следующий раз этот вопрос организация рассмотрит только в мае 2025 года.