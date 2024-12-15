Новогодний подарок. Одесские военкомы переоделись в Санта-Клаусов

В Одессе начали замечать людей в военной форме,нарядившихся в Санта-Клаусов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По сообщению журналистов, изначально в сети предположили, что таким образом маскируются сотрудники военкоматов. При этом свидетельств тому, что эти Санта-Клаусы «дарили» кому-либо повестки, агентство не обнаружило.

Чуть позже УНИАН попыталось опровергнуть эту версию, написав, что это были якобы волонтеры, которые покупали подарки детям. Но и для этой версии прямых подтверждений агентство не привело.

Накануне, 14 декабря, украинские пограничники задержали восьмерых украинцев, пытавшихся сбежать от мобилизации в Венгрию. Они прятались в грузовике среди овощей.

Ранее котенок по кличке Персик помог пережить многочасовую спасательную операцию упавшему в овраг на границе с Румынией украинцу. Мужчина пытался сбежать от мобилизации, но переходя через горы, упал в овраг.